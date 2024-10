La firme a notamment veillé à ce que ces guides fournissent toujours une information actualisée : « L'IA générative nous aide à mettre à l'échelle les guides d'achat IA à travers la vaste sélection d'Amazon en utilisant de grands modèles de langage (LLM) pour découvrir les attributs, les cas d'utilisation, les caractéristiques, les marques et la terminologie les plus utiles pour chaque type de produit à partir des données de notre catalogue, et en nous assurant continuellement que ces informations sont à jour et pertinentes. »