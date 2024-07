Vous ne savez pas quel produit acheter ? Rufus, le chatbot IA d'Amazon, est là pour vous aider

Rufus n'est pas un simple moteur de recherche amélioré. Ce chatbot IA se veut être un véritable assistant personnel pour vos achats sur Amazon. Son fonctionnement est simple : il suffit de lui poser des questions en langage naturel en passant par une interface de chat intégrée à l'application.

Les possibilités sont vastes. Vous pouvez demander des recommandations de produits, des comparaisons entre différentes options, ou des explications sur les caractéristiques techniques. Par exemple : « Quelles sont les meilleures enceintes d'extérieur sans fil ? » ou « Quelle est la différence entre les fours à pizza au gaz et au bois ? ».

Rufus puise ses connaissances dans le vaste catalogue d'Amazon, les avis clients, les Q&A (Questions and Answers, pour questions et réponses) de la communauté ainsi que des informations publiques du Web. Il peut ainsi fournir des réponses détaillées et pertinentes, adaptées à vos besoins spécifiques.

L'assistant va au-delà des simples recommandations produits. Il vous aide à comprendre les tendances actuelles, à trouver des idées cadeaux, ou même à planifier des événements. Vous pouvez lui demander « Quelles sont les tendances en matière de denim pour les femmes ? » ou « De quoi ai-je besoin pour une fête d'été ? ».

Rufus s'adapte également à votre historique d'achat. Il peut vous informer sur l'état de vos commandes en cours ou vous rappeler quand vous avez acheté certains produits pour la dernière fois. Pratique pour savoir s'il est temps de renouveler vos stocks !

En bref, Rufus vise à rendre le shopping en ligne plus intuitif et personnalisé. Il vous évite de jongler entre plusieurs onglets pour comparer les produits ou chercher des informations complémentaires. Tout se fait au sein d'une conversation fluide et naturelle.