Amazon est le site de e-commerce le plus visité en France, mais qui sont les suivants ? Voici le top 20

Cdiscount, la filiale du groupe Casino dont l'avenir est encore incertain, a connu une baisse de régime entre fin mars et fin juin, en perdant autour d'un million de visiteurs uniques par mois, pour atteindre les 16,6 millions au deuxième trimestre. Le e-commerçant français n'est plus sur le podium (4e), désormais devancé par Vinted, la plateforme spécialisée dans l'achat et la vente d'objets et vêtements de seconde main, un marché qui a le vent en poupe.