Et les sites web les plus visités cet été 2023 en France sont...

Avec 53,99 millions de visiteurs uniques par mois (et 39,47 millions par jour) au mois de juillet, Google est la marque la plus visitée de France. Au-delà de cette donnée générique, le géant américain est surtout le seul à pouvoir s'imposer aussi bien sur ordinateur que sur mobile ou tablette. Son moteur de recherche, qui devrait confier de plus en plus de tâches à l'IA pour vous convaincre de l'utiliser, n'y est évidemment pas étranger et continue de le porter.