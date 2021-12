Internet en 2021 : que se passe-t-il en 1 minute ?

Il peut s'en passer, des choses, en 60 secondes, surtout lorsque des milliards d'internautes et mobinautes sont connectés en même temps, avec un nombre remarquable de plateformes et d'usages. Le site Allaccess, sous l'impulsion d'une spécialiste marketing des médias sociaux, Lori Lewis, a modélisé l'utilisation globale d'Internet et les interactions qui en découlent toutes les minutes en 2021 dans une sorte de diagramme dont les données vous laisseront bouche bée.