PS5, Xbox, Koh-Lanta, Black Lives Matter... Il n'y a pas eu que la Covid-19 en 2020 sur Twitter

Comme tous les ans depuis plus d'une décennie, Twitter vient de publier sa rétrospective dans laquelle l'entreprise nous rafraîchit la mémoire sur les événements, personnalités et sujets marquants de cette année 2020. En France, et sans surprise, celle-ci a été dominée par la Covid-19 et les deux confinements, provoquant à la fois la tristesse, les doutes, la colère parfois, mais aussi l'humour des utilisateurs. Mais d'autres sujets, comme les sorties remarquées des consoles next gen, les Xbox Series X et S et la PS5, ont aussi été très commentés.