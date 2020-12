Pas de YouTube Rewind cette année, mais la plateforme dévoile ses contenus les plus regardés en 2020

Parmi les vidéos « Tendances », YouTube place en première position 8:46 et Netflix is a Joke par Dave Chappelle. Mark Rober est en deuxième position avec Building the Perfect Squirrel Proof Bird Feeder, tandis que SNL complète le podium avec First Debate Cold Open.

Du côté des créateurs de contenu, YouTube a tenu à féliciter MrBeast

, Dream

, ZHC

, SSSniperwolf

, Tiko

, Chloe Ting

, ou encore JoshDub. Enfin, côté musique, c'est Life is Good de Future qui aura marqué cette année 2020, mais aussi Gooba de Tekashi 6ix9ine, sans oublier We Paid par Lil Baby x 42 Dugg.