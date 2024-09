En mettant l'accent sur l'IA et l'engagement communautaire, la plateforme s'assure de maintenir sa position de leader dans le domaine du partage de vidéos en ligne, en offrant, quitte à nous répéter, aux créateurs et aux utilisateurs une expérience toujours plus riche et interactive. On ajoutera, enfin, que la plupart des fonctionnalités présentées seront disponibles au plus tard l'année prochaine. C'est déjà demain.