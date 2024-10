Pour ce qui est de l'application YouTube sur Smart TV, outre une meilleure gestion des Shorts, on retrouve aussi de nouvelles pages de chaîne immersives. Lorsque les internautes visitent la chaîne d'un créateur, une vidéo est automatiquement diffusée en arrière-plan, leur donnant un avant-goût du contenu du créateur, en plus de procurer un côté plus « haut de gamme », selon Google.

« Ces mises à jour sont le résultat direct de ces précieux commentaires et ne représentent que le début de nos efforts continus pour améliorer YouTube pour tout le monde », précise la firme. Pas de modifications côté publicités en revanche, et à défaut d'opter pour un abonnement Premium (ou un client alternatif sans pub), il faudra encore et toujours subir de nombreuses réclames avant et pendant les contenus.