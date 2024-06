YouTube veut aller encore plus loin pour enrayer les bloqueurs de publicités

Pour faire simple, cela signifie que les publicités feront partie intégrante des vidéos que vous regardez, et ne seront plus livrées séparément. Cela rendra le blocage par tout logiciel impossible, et vous serez contraint de la visionner jusqu'à la fin. Pour l'instant, on ignore si ce test aboutira à un déploiement plus global, mais une telle initiative ne serait pas surprenante…