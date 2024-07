Vous voulez bloquer les pubs sur YouTube avec un AdBlocker ? Google vous servira donc un écran noir

YouTube est engagé dans un bras de fer acharné avec les bloqueurs de publicité. La firme de Mountain View a d'ores et déjà expérimenté diverses tactiques pour inciter les utilisateurs à souscrire à YouTube Premium, qui permet justement de visionner les contenus de la plateforme sans publicités. De plus, Google a récemment serré la vis concernant sa politique, empêchant les utilisateurs d'applications tierces de recourir à de recourir à des bloqueurs de publicités.

Dernièrement, YouTube a déployé un nouveau type de publicités intégrées directement dans le flux vidéo. Contrairement aux annonces traditionnelles, ces publicités côté serveur sont beaucoup plus difficiles à bloquer. Le site Mashable (via Ghacks) rapporte que de nombreux utilisateurs font à présent face à un écran noir d'environ six secondes avant le lancement de leurs vidéos, et ce, sur différents navigateurs comme Firefox, Edge ou Vivaldi.