Les VPN dans le viseur de YouTube

MattS32

Ok. Du coup, tu acceptes que ça soit pareil pour ton salaire ? Parce que bon, y a pas de raison que ce racisme qui consiste à te payer beaucoup plus qu’un type qui fait le même boulot que toi dans un pays du tiers monde ne continue, hein Et si on aligne les prix sur les pays les plus pauvres, faut faire pareil avec les salaires, c’est mathématique…

Plus sérieusement, ça ne peut pas marcher comme ça. Non seulement ça reste toujours injuste vis à vis de ceux vivant dans un pays au niveau de vie plus faible (l’Américain payera beaucoup plus facilement 2$50 par mois que l’Ukrainien…), mais en plus, économiquement c’est intenable, parce que mettre tout le monde à ce prix ça ne peut pas être rentable, parce que les coûts, eux, ils ne sont pas tous dans les pays les plus pauvres… Déjà qu’avec les tarifs actuels, les artistes ne touchent pas grand chose…