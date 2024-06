Google One VPN est mort, vive VPN by Google, voici comment l'installer sur vos Pixel

Lancé en 2020, le VPN de Google One était l'une des principales fonctionnalités premium de l'abonnement Google One, aux côtés de l'espace de stockage cloud supplémentaire. Si son tarif était relativement abordable, avec un accès inclus dès le plan à 1,99 euro par mois, ce VPN a toujours manqué de panache et restait assez basique dans ses fonctionnalités.



De plus, l'intégration dans l'application Google One était loin d'être optimale et donnait une impression de produit un peu bricolé. Bref, Google cherchait sûrement depuis un moment déjà à remettre les pendules à l'heure avec une solution plus moderne et mieux pensée.



C'est désormais chose faite avec le lancement de VPN by Google, un service maison remplaçant avantageusement l'ancien Google One VPN. Ce sont nos confrères du site 9to5Google qui ont annoncé le déploiement de ce « ravalement de façade » du service de VPN.