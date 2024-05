Ça y est, Google a programmé la fin de son VPN inclus à l'offre Google One, et elle arrive très vite

À partir du 20 juin 2024, l'accès au VPN par Google One ne sera plus possible. Sur sa page d'assistance, Google fournit des instructions pour désinstaller le VPN depuis les systèmes d'exploitation Windows et macOS, ainsi que pour supprimer le profil VPN sur Android et iOS. Il est également précisé que les utilisateurs devront désactiver le VPN depuis l'application One, dans l'onglet « Avantages ».

Cette décision de la part de Google de vouloir abandonner son VPN n'a rien de véritablement surprenant. En plus d'avoir déjà tué nombre de ses services par le passé (Google Keep étant potentiellement le prochain sur la liste), la firme américaine a pris un sérieux retard sur la concurrence avec son service Google One VPN, les alternatives étant nombreuses et qualitatives.