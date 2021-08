Le VPN de Google débarque en France pour les abonnés Google One

La fonction de VPN de Google est disponible dans son abonnement à 9,99 euros par mois (ou 99,99 euros par an). Elle y a été ajoutée sans surcoût et l'offre propose en plus du VPN un espace de stockage dans le cloud de 2 To, la possibilité d'ajouter des membres de la famille, l'assistance des experts Google en cas de besoin et d'autres avantages comme des tarifs spéciaux pour les réservations d'hôtel ou des crédits sur Google Play.

Le VPN inclus dans Google One fonctionne uniquement sur l'application Android de la plateforme. On peut donc y avoir recours sur smartphone et tablette hors Apple, mais pas sur les autres supports, en attendant peut-être Windows 11 et sa prise en charge des applications Android.