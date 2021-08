Google bloquera l'authentification sur Android Ginger (2.3.7) et versions précédentes

Tout n'est pas perdu pour autant si vous utilisez un appareil incompatible avec Android 4.0. Les navigateurs semblent en effet épargnés par Google qui autorise encore les connexions passant par ceux-ci pour accéder aux applications web.

Les ROM sont également une solution viable, bien qu'un peu plus complexe à mettre en œuvre. Ces versions non officielles d'Android sont compatibles avec un nombre important d'appareils, mais demandent de la recherche et du temps pour être installées sur son smartphone . Enfin, des portages de Linux pour nos cellulaires sont également trouvables sur le Web pour ceux souhaitant abandonner Android.