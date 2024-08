Pour les utilisateurs d'appareils plus anciens ou ne disposant pas de l'option de désactivation 2G, tout n'est pas perdu. Google a prévu le coup avec plusieurs fonctionnalités de sécurité intégrées à Android. La protection anti-spam native, par exemple, permet d'identifier et bloquer les messages indésirables. De même, la fonctionnalité RCS for Business aide à repérer les SMS légitimes d'entreprises grâce à une coche bleue de vérification.

En complément, n'oubliez pas d'activer Safe Browsing et Google Play Protect. Ces outils vous alerteront en cas de tentative de téléchargement d'applications malveillantes ou de navigation sur des sites suspects. Une protection supplémentaire bienvenue face aux techniques de phishing de plus en plus sophistiquées.

Seuls les iPhone semblent pour l'heure ne pas être protégés, alors que les iPad ne prennent plus en charge la 2G. Une alternative peut cependant pallier l'absence de protection : activer le mode « isolation », en tenant compte que cette option désactive d'autres fonctionnalités du smartphone d'Apple.