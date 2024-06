Si vous possédez un smartphone qui tourne sous d'anciennes versions Android, méfiez-vous du ransomware Rafel RAT

Rafel RAT n'est pas un « simple » malware, c'est un véritable couteau suisse du piratage. Ce logiciel malveillant est capable de voler vos contacts, vos SMS, votre localisation et même vos codes d'authentification à deux facteurs. Mais ce n'est pas tout ! Il peut aussi effacer vos données, verrouiller votre écran et même se faire passer pour un ransomware en chiffrant vos fichiers.

Le plus inquiétant, c'est que Rafel RAT cible principalement les smartphones tournant sous des versions anciennes d'Android. Selon les chercheurs en sécurité de Check Point, plus de 87% des appareils infectés utilisent des versions d'Android qui ne reçoivent plus de mises à jour de sécurité. C'est la version 11 d'Android qui remporte la « palme » de la version la plus touchée.

Côté modèles, les Samsung sont les plus touchés, suivis par les Xiaomi, Vivo et Huawei. Mais attention, personne n'est vraiment à l'abri. Des utilisateurs de Google Pixel, de la série Samsung Galaxy A et S, ainsi que de la série Xiaomi Redmi ont aussi été victimes de ce malware. C'est un peu comme si ce virus avait décidé de faire le tour du monde des smartphones.