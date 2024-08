BingoMod n'est pas un simple virus, c'est un véritable couteau suisse du crime numérique. Ce RAT (Remote Access Trojan) se faufile à l'aide de la méthode sournoise du smishing dans votre smartphone Android en se faisant passer pour une application de sécurité légitime. Une fois installé, il demande l'activation des services d'accessibilité, prétextant en avoir besoin pour fonctionner correctement. C'est là que le piège se referme.

Avec ces autorisations en poche, BingoMod devient les yeux et les oreilles des pirates. Il enregistre vos frappes au clavier, intercepte vos SMS et établit une connexion avec un serveur de commande et contrôle. Les cybercriminels peuvent alors prendre le contrôle de votre appareil à distance, comme s'ils l'avaient entre leurs mains.

Ne vous sauvez pas, le pire est à venir. BingoMod est capable d'initier des transferts d'argent directement depuis votre téléphone, en contournant les protections bancaires. Et pour couvrir ses traces, il peut effacer complètement votre appareil après avoir fait main basse sur vos économies. Un scénario cauchemardesque qui laisse la victime démunie et sans preuves.