Désormais, Samsung embarque McAfee dans ses Galaxy avec un outil anti-spam performant

Et c'est reparti pour 10 ans ! L'union fait la force. Samsung et McAfee unissent à nouveau leurs compétences pour protéger les utilisateurs de smartphones Galaxy. Cette collaboration de longue date prend tout son sens à l'heure où les menaces en ligne se multiplient. Les hackers font preuve de toujours plus de créativité lorsqu'il s'agit de nous dérober nos données personnelles, et un simple clic suffit parfois à compromettre nos informations bancaires ou nos comptes en ligne.

Le géant sud-coréen a donc décidé de muscler son jeu. Il intègre désormais l'application McAfee Security directement dans ses appareils Galaxy. Cette solution embarque une technologie d'intelligence artificielle conçue pour déjouer les tentatives d'hameçonnage. Plus question de tomber dans le panneau d'un SMS frauduleux ou d'un faux site de livraison.