En 2023, les attaques par ransomware ont augmenté de 68 % en partie à cause de l'IA

La publicité malveillante, ou malvertising, a également fait son retour en 2023, menaçant à la fois les entreprises et les consommateurs. D'innombrables campagnes ont été lancées en se faisant passer pour des marques telles qu'Amazon, Zoom et WebEx pour diffuser des logiciels malveillants sur Windows et Mac. Avec des publicités et des sites web très convaincants, ces campagnes incitent les utilisateurs à télécharger des logiciels malveillants sur leurs appareils.



Selon Malwarebytes ThreatDown Labs, Amazon, Rufus, Weebly, NotePad++ et Trading View sont les 5 marques les plus usurpées. En outre, Dropbox, Discord, 4Sync, GitLab et Google sont apparus parmi les 5 hébergeurs les plus abusés. Le rapport a également constaté qu'Aurora Stealer, Vidar, RedLine Stealer, BatLoader et IcedID étaient les 5 logiciels malveillants les plus fréquemment repérés.

Enfin, les fameux chevaux de Troie bancaires Android, déguisés en applications courantes, ont été détectés 88 500 fois. Les logiciels malveillants sur Mac, dont Clubic vous a parlé récemment, représentaient 11 % des détections, avec une augmentation de la demande de Mac malgré la baisse des ventes de PC. Les Mac, utilisés par un quart des entreprises américaines, sont devenus une cible de plus en plus importante pour les acteurs malveillants. Par ailleurs, les attaques Living Off the Land, qui utilisent des outils d'administration informatique légitimes comme WMI ou PowerShell, ont augmenté, avec l'abus de WMI comme principale technique.