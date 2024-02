Ransomwares : les paiements de rançons battent tous les records et dépassent le milliard de dollars en 2023

Comme le démontrent les données collectées et analysées par Chainalysis, la recrudescence des cyberattaques par ransomwares est sans équivoque. En 2023, les opérations d’infections et de demandes de rançon ont explosé dans le monde, ciblant essentiellement les grandes institutions et infrastructures critiques, à l’image des écoles, des hôpitaux, des médias, de grandes entreprises ou encore des agences d’État. Parmi les victimes confirmées, on peut citer Shell, l’University System of Georgia, British Airways, la BBC ou encore le département de l’Énergie américain.