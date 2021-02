L'ANSSI pointe une hausse de 255% d'attaques par ransomware en 2020

Aujourd'hui, face à des hackers parfaitement organisés et même groupés, aucun secteur n'est épargné. Et aucune région du monde non plus. Toutefois, l'ANSSI a noté une tendance à la hausse des attaques par ransomware dans les secteurs de l'éduction, de la santé (nous en avons parlé plusieurs fois sur Clubic), des entreprises de services numériques, et du côté des collectivités locales.