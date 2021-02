Si vous utilisez Chrome, mettez-le à jour rapidement, la version 88 corrige une faille importante

Quoi qu'il en soit, notre conseil reste de mettre à jour le plus rapidement possible votre navigateur Chrome. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône du menu du navigateur, de choisir l'onglet Aide, puis À propos de Google Chrome. De là, soit vous devez mettre à jour l'outil, soit le navigateur vous indique que vous utilisez déjà la dernière version, et dans ce cas, vous n'avez plus de souci à vous faire.