Parce qu'il n'a plus vraiment le choix, tant les failles à boucher sont nombreuses, Google joue la carte de la transparence. Le géant de Mountain View a rapidement déployé des correctifs et encourage fortement les utilisateurs à mettre à jour leur navigateur. Les versions 128.0.6613.119 et 128.0.6613.120 pour Windows et Mac, ainsi que la 128.0.6613.119 pour Linux, intègrent ces correctifs essentiels.

Pour vérifier votre version de Chrome et lancer la mise à jour si nécessaire, direction le menu des trois petits points verticaux en haut à droite, puis :

Aide > À propos de Google Chrome

Le navigateur recherchera automatiquement les mises à jour disponibles.