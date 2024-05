C'est (encore) l'heure de mettre Chrome à jour, deux nouvelles failles critiques ont été comblées

Les bugs CVE-2024-4761 et CVE-2024-4947 sont respectivement les 6 et 7e faille « zero day » (qui ne bénéficient pas de correctifs au moment de leurs découvertes) que Google a patchée en 2024. Plus surprenant encore, ce sont les deuxièmes et troisièmes failles de ce genre corrigé… en une semaine. Histoire de ne rien arranger, les deux vulnérabilités ont été classées comme « Graves » par le département de la défense américain, permettant à chaque fois de lancer des commandes avec des privilèges élevés sur la machine visée.