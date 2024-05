Dirty Stream, cette nouvelle faille Android qui expose vos données personnelles

D’après les chercheurs et chercheuses de Microsoft, plusieurs applications populaires étaient ou sont encore vulnérables à une telle faille. Parmi elles, on retrouve par exemple l’application WPS Office qui cumule près de 500 millions de téléchargements sur le Play Store ou même le gestionnaire de fichiers de Xiaomi qui pointe à 1 milliard et quelques de téléchargement. Petit souci, l’app de Xiaomi permet en plus d’accéder à d’autres fichiers au sein de son réseau local, permettant potentiellement à une application malveillante de se balader dans les dossiers d’autres appareils connectés au même Wifi.