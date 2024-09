En parallèle, Google a déployé un second patch exclusivement réservé aux Pixel 6 et modèles plus récents tournant sur Android 14. Ce correctif vient mettre fin à six vulnérabilités permettant de mener des attaques par élévation de privilèges, toutes évaluées par le NIST comme représentant un risque critique pour la sécurité des appareils.