Bon après pour utiliser cette faille il faut d’abord :

Avec le mot de passe et le tél dans les mains, pas la peine d’utiliser cette faille pour récupérer ce que l’on cible…

Selon l’interprétation de l’auteur de GrapheneOs, c’est du pipeau, et Wired s’est fait manipulé par iVerify pour sortir cette « info » :

Wired was manipulated into spreading misinformation to market Palantir and iVerify by misrepresenting a vulnerability in a disabled demo app as being a serious problem which could be exploited in the real world. They should retract the article but won’t.

iVerify are scammers and anyone paying them money should rapidly stop doing it and remove their malware from their devices. The real security risk is giving remote code execution on your devices to one of these sketchy EDR companies lying about their capabilities and discoveries.

…