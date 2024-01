Un nouveau bug empêche certains propriétaires de téléphones Pixel de prendre des photos

SI vous voulez vérifier la version du système Google Play qui tournent sur votre téléphone, rendez-vous dans l’application Paramètres, ouvrez la section Sécurité et confidentialité puis Système et mises à jour et choisissez Mise à jour du système Google Play. Si vous êtes encore sur la version de novembre (comme de nombreux propriétaires de Pixel), alors vous n’avez rien à craindre. Google a admit « être au courant du problème et chercher la solution ». Le déploiement de la mise à jour devrait donc être stoppé.