Les crashs sur les Google Pixel se multiplient, quelles sont les solutions ?

La vie n'est pas très belle en ce moment du côté des smartphones Google. D'un côté, le géant américain doit faire avec les gros problèmes d'écran rencontrés par son tout premier appareil pliant, le Google Pixel Fold. De l'autre, il doit aussi rapidement trouver une solution pour les problèmes qui se multiplient sur les smartphones commercialisés depuis un certain temps déjà.

Car les propriétaires de Pixel 6 ou même de Pixel 7 sont de plus en plus nombreux à se plaindre sur Internet de problèmes importants sur les applications de ces smartphones. En effet, une fois lancées, elles se referment presque instantanément ! Une situation qui a non seulement été observée au niveau des applications Google Mobile Services comme Chrome, Gmail ou YouTube, mais aussi sur les applications tierces.