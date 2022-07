Déjà des problèmes pour le Google Pixel 6a

Malheureusement, ce nouveau capteur est la cause de premiers soucis inquiétants. Des problèmes venant grandement remettre en cause la fiabilité et la sécurité de l’appareil. Selon les tests du YouTubeur Geekyranjit, il semblerait que le Pixel 6a en sa possession soit en mesure de se déverrouiller avec ses deux pouces, alors que seul son pouce droit a été enregistré dans l’appareil. Plus important encore, la chaîne YouTube Beebom a constaté que plusieurs personnes pouvaient déverrouiller le smartphone, y compris celles qui n’avaient pas enregistré leurs empreintes digitales.