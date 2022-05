Google annonce le Pixel 6a : pas de grande nouveauté, mais un prix attractif

Le smartphone reprend l'essentiel du design des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, avec un lecteur d'empreintes sous l'écran. Compact, il est équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces au ratio 20:9 affichant une définition Full HD+ 1080p et une fréquence de rafraîchissement qui reste bloquée à 60 Hz.

Le Pixel 6a embarque comme prévu une puce Google Tensor maison, épaulé par un second processeur Titan M2 dédié à la sécurité. Google a fait le choix d'inclure 6 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go d'espace de stockage UFS 3.1. L'autonomie est confiée à une batterie de 4300 mAh.