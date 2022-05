Google I/O 2022 : comment suivre la conférence en direct sur Clubic ?

Les rumeurs concernant la smartwatch de Google ce sont intensifiées cette année. Il y a eu des fuites concernant les spécifications, la conception, et même un dépôt de l'Office américain des brevets et des marques de commerce révélant le nom de la Pixel Watch. Mais le plus important, c'est qu'un prototype de la fameuse montre a été trouvé (faussement) abandonné dans un restaurant, révélant la tocante sous toutes ses coutures.

Par ailleurs, une récente fuite du leaker prolifique Jon Prosser a suggéré que Google se préparait à sortir de nouveaux écouteurs sans fil appelés « Pixel Buds Pro ». On ne sait pas encore grand-chose sur leurs caractéristiques et spécifications potentielles, mais l'utilisation du terme « Pro » dans le nom évoque généralement la prise en charge de la réduction de bruit active, ce qui serait une première pour des écouteurs Google. En effet, la firme de Mountain View ne vend actuellement plus qu'une seule paire de true wireless, les Pixel Buds A-Series, initialement annoncés comme une alternative plus abordable aux Pixel Buds de deuxième génération. Une nouvelle entrée dans le line-up pourrait donc être pertinente pour la firme.