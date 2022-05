Confidentialité et sécurité : comment Google veut mieux préserver votre vie privée à travers ses produits

Google vise également un "monde sans mot de passe" et mise sur la double authentification via une connexion sur son smartphone à une autre application développée par ses soins. Google fait d'ailleurs partie d'une alliance avec Microsoft et Apple pour pousser plus avant ces dispositifs et mettre un terme au bon vieux code.

Le navigateur Chrome et Android vont enfin proposer des cartes bancaires virtuelles. Associées à un identifiant unique et temporaire, elles devraient ainsi éviter les piratages de cartes lors d'achats en ligne. Cette fonctionnalité sera lancée durant l'été 2022 aux Etats-Unis avant, on l'espère, un déploiement progressif sur les autres continents.