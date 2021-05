Google I/O 2021 : tout ce qu'il faut retenir de la conférence

LaMDA, l'acronyme de Language Model for Dialogue Applications est enfin un projet de recherche dévoilé par Google. L'entreprise a développé un moteur permettant de dialoguer avec un sujet d'une manière incroyablement naturelle et ce quel que soit le sujet évoqué. Le système peut être adapté à n'importe quel objet et s'adapter en temps réel aux réponses de l'interlocuteur.

Le but est notamment pédagogique avec par exemple une dialogue initié sur scène avec…. la planète Pluton afin d'en savoir un peu plus sur ses caractéristiques et son histoire

Pour l'heure LaMDA reste à un stade expérimental et Sundar Pichai a admis que le système est encore sujet à de nombreuses approximations. Le moteur de recherche va continuer ses développements avec pour objectif dans plusieurs années une intégration aux différents services comme Google Assistant.