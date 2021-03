Retargeting, cookies tiers : Google annonce vouloir faire le ménage dans ses pratiques publicitaires

Google semble avoir le popotin entre deux chaises, avec un discours qui tranche foncièrement avec la pratique de ces dernières années. Le géant ne veut froisser personne et veut séduire ses utilisateurs, dont la confiance s'est érodée ces dernières années, tout en évitant de malmener ses bienfaiteurs annonceurs et éditeurs. L'idée de l'API, peut-être prochainement mise en place pour préserver la confidentialité et proposer des annonces pertinentes et moins intrusives, semble faire son chemin. Et elle semble intéressante, si l'on conçoit que le numérique et la publicité sont définitivement indissociables. Reste cependant à prouver les bonnes intentions, en basculant de la théorie à la pratique. Wait and see, nous dirait-on sûrement outre-Atlantique !