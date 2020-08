Google lance une extension Chrome indiquant le détail des publicités et trackers rencontrés sur le Web

La finalité de Ads Transparency Spotlight n’est pas de bloquer les publicités et les trackers que vous rencontrez en ligne. Ça, Google Chrome le fait déjà nativement (enfin, seulement celles qui consomment trop de données). Ici, la firme de Mountain View souhaite — comme le nom de l’extension l’indique — donner plus de transparence à ces publicités auxquelles on a appris à ne plus trop faire attention.

Accessible depuis quelques jours sur le Chrome Web Store, l’extension affiche, pour chaque page, un panneau d’information indiquant à l’internaute combien de publicités sont affichées, de quelles entreprises proviennent-elles, ainsi qu’un listing a priori exhaustif des données que vous partagez tacitement avec ces annonceurs.

Une extension encore en travaux, précise Google, qui compte sur l’avis de ses utilisateurs pour la peaufiner. La firme dit d’ailleurs réfléchir à « implémenter davantage de contrôles pour les utilisateurs ».