Gloumouf

Hé ouais!

À force de pourrir de plus en plus les pages web avec des pubs intrusives, des vidéos en autoplay, et autre trackeurs ultra intrusifs (qui n’est pas bloqué par le système d’Apple), les gens trouvent des solutions pour contourner ces nuisances.

Et au lieu de revenir en arrière et de mettre de la pub (obligatoire pour des sites gratuits) simple, ils en rajoutent encore plus et de façon encore plus gênante.

À quand la vidéo en plein écran impossible à couper avant d’accéder au site??

Cela dit, le vendeur de pub raconte un peu n’importe quoi. Le système d’Apple peut supprimer les paywall mais le site dessous n’est pas accessible. Ça c’est assez logique.

En tout cas merci Apple

(Et nextDNS pour les trackers, et AdGuard pour les pubs etc)