Le premier effet de ce changement est de limiter drastiquement le nombre de règles de filtrage qu'une extension peut spécifier. Là où certains bloqueurs de publicité s'appuyaient sur des dizaines de milliers de règles dynamiques avec l'API WebRequest, l'API declarativeNetRequest plafonne ce nombre à 30 000 règles statiques au maximum. De quoi compromettre la finesse et la réactivité du filtrage publicitaire, à l'heure où les techniques d'affichage des publicités se font de plus en plus complexes et changeantes. Le second point de friction est l'impossibilité d'analyser précisément le contenu des requêtes réseau et d'y appliquer des modifications à la volée. Cela limite les possibilités de détection et de contournement des mécanismes de protection des publicités. Certains bloqueurs avancés s'appuyaient par exemple sur l'inspection des feuilles de style CSS pour repérer et masquer les éléments publicitaires. Une technique qui ne sera plus possible avec la nouvelle API.