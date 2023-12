Pour lutter contre les bloqueurs de pub, Google va empêcher leurs mises à jour trop fréquentes

Pour bloquer le plus de publicités possibles et de façon complètement transparente, les « Ad Blockers », les logiciels/extensions anti-publicité, mettent régulièrement à jour leurs listes de filtres. Lorsqu'un diffuseur de publicités change ses scripts, ses adresses IP et tout ce qui permet d'afficher les publicités, les bloqueurs récupèrent toutes ces données et les ajoutent aux listes noires des utilisateurs finaux. Le but est évidemment de bloquer le plus de publicités en quasi temps réel. Pour faire tout cela aussi rapidement, il est nécessaire de passer par du code à distance, des fichiers hébergés ailleurs que sur votre ordinateur et qui sont récupérés via internet régulièrement sans que vous n'ayez la moindre manipulation à effectuer.



Ce procédé permet d'éviter de devoir lancer une mise à jour complète d'une extension, qui ralentirait considérablement la course au blocage des dernières publicités. Et c'est justement ça que veut Google.



D'autre part, l'API « WebRequest » (l'API principale utilisée par les bloqueurs) cessera d'exister au profit de la « declarativeNetRequest » . Celle-ci forcera les extensions à demander au navigateur Chrome de bloquer les requêtes des publicités à leur place, avec qui plus est des limitations jugées arbitraires sur le nombre de règles de filtrage.