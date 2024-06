Dans la course aux navigateurs, le tsunami promis par l'UE n'éclabousse personne

Qui, aujourd’hui, est encore en mesure d’accepter ou de refuser la collecte des cookies quand de plus en plus de pop-ups nécessitent de configurer manuellement des dizaines de cas d’usage et des centaines de fournisseurs ? Et que dire de certaines pratiques encore plus abusives, ne laissant d’autres choix que de donner ses informations personnelles ou de payer pour accéder au contenu d’une page web ? Plus grand monde, hélas. Le consentement n’est plus éclairé, mais arraché. Résultat des courses : la majorité des internautes clique sur le bouton le plus pratique, mais pas le plus vertueux.