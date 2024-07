Coup de tonnerre dans la publicité en ligne : Google renonce à la fin des cookies tiers

Entre la peste (cookie tiers et identification des internautes par les sites web et annonceurs) et le choléra (anonymisation des données par les API de Google qui conserve un monopole sans partage sur les informations de ses utilisateurs et utilisatrices, et concentre de plus en plus données privées que l'entreprise est en mesure d'identifier et d'exploiter comme bon lui semble), le dilemme est cornélien.