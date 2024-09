Chez Google, on ne rigole pas avec la sécurité. C’est en tout cas ce qu’a annoncé l’entreprise dans un article de blog officiel, avec l’introduction d’une nouvelle version du Check-up Sécurité (Safety Check), plus autonome et plus agressif. L’occasion aussi de dévoiler quelques nouveautés relatives à la gestion des notifications et des autorisations dans Chrome, pour faire du navigateur web un environnement protégé des plateformes et services en ligne trop intrusifs… en dehors de Chrome lui-même.