Pourquoi vous ne devriez pas négliger ce nouvel avertissement de sécurité sur Google Chrome

On ne pourra pas dire que Google ne nous aura pas prévenus. Le navigateur web le plus utilisé de la planète, avec la part la plus grosse du gâteau du marché des explorateurs, soit près de 65 %, redouble d'efforts pour protéger ses utilisateurs. Et même si la confidentialité reste son talon d'Achille, ce qui l'a fait se classer bon 4e du top 6 de Clubic, on y saisit près de 100 000 requêtes par seconde.

Sa dernière innovation en matière de sécurité est un avertissement qui occupe tout l'écran lorsqu'un fichier suspect est sur le point d'être téléchargé. Cette mesure radicale vise à attirer l'attention des internautes sur les dangers potentiels. Elle s'inscrit dans une stratégie globale de Google pour renforcer la sécurité en ligne et éduquer les utilisateurs aux bonnes pratiques.