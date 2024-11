Le principe est vraiment de lier facilité d'utilisation et sécurité. Vous pourrez directement créer de nouveaux identifiants dans le gestionnaire, en générant un mot de passe fort et en l'utilisant par la suite lors de la création d'un nouveau compte. Pour faire encore plus simple, sous leur forme d'extension de navigateur, la majorité d'entre eux vous proposeront d'enregistrer automatiquement vos identifiants lors de la création d'un compte et même de générer en un clic un mot de passe aléatoire dans les formulaires. Lors de la connexion, vous n'aurez ainsi plus qu'à sélectionner le compte correspondant pour que vos identifiants de connexion soient automatiquement renseignés.