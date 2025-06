Zastava

Je ne vérifie jamais mes adresses mails ni rien avec des trucs comme Have I been etc Je ne sais aps ce que font ces services avec les renseignements qu’ils récupèrent.

Je ne change pas mes ,mots de passe préventivement, ce n’est pas pertinent ni faisable. (j’en ai 500)

La seule chose qui doit être faite , c’est par les sites qui se sont faits hackés, ou qui ont un doute, d’annuler les mots de passe et demander à la prochaine connexion, aux comptes qui auraient pu être compromis de changer le mot de passe.

Tout le reste, pour moi, est totalement hors sujet.

Avoir un gestionnaire de motrs de passe évite de prendre l’habitude de mettre plusieurs fois le même Mdp sur plusieurs sites.

Mais par rapport aux fuites, cela ne change rien.

Les passkeys ne sont pas plus sur pour moi. C’est juste poussés par les gafam pour des raisons que seuls eux, connaissent.

Personnellement, identifiant + mot de passe + pour les sites importants, une confirmation par sms, application d’authentification qui donne un code, réception d’un mail avec un code enfin ce genre de chose.

J’ai la main sur ma sécurité, cela fonctionne très bien et tant que mon mot de passe maitre de gestionnaire de Mdp (zero connaissance) reste connu de moi seul, aucun problème.