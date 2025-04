Face à cette situation, la vigilance est de mise. Pour savoir si votre adresse e-mail fait partie de cette fuite ou d'autres violations de données connues, le service de référence reste « Have I Been Pwned? » (HIBP). Ce site, géré par le chercheur en sécurité Troy Hunt, agrège les données issues de nombreuses fuites et vous permet de vérifier si votre e-mail ou numéro de téléphone a été compromis. Pour savoir si vos informations personnelles ont fuité lors de cet incident ou d'autres, consultez nos conseils sur comment vérifier si vos données ont été compromises.

Au-delà de la vérification, quelques bonnes pratiques s'imposent. Soyez extrêmement méfiant vis-à-vis des e-mails suspects vous demandant des informations personnelles ou vous incitant à cliquer sur des liens douteux. Assurez-vous d'utiliser des mots de passe robustes et uniques pour chaque service en ligne. L'activation de l'authentification à deux facteurs (2FA) sur votre compte X, ainsi que sur tous vos comptes sensibles (messagerie, banque, etc.), ajoute une couche de sécurité indispensable, rendant l'accès beaucoup plus difficile pour un attaquant même s'il détient votre mot de passe. Cette fuite massive rappelle une fois de plus la fragilité des données personnelles en ligne et l'importance cruciale d'adopter des mesures de sécurité proactives.