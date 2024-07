Nouvelle fuite massive de données : La Poste Mobile, Adobe, Deezer et Adecco touchés, des informations sensibles dans la nature

Pour aller plus loin, une telle fuite, dévoilée aux yeux de tous, pourrait à terme avoir un impact pour des structures comme IntelX et Have I Been Pwned. « Leur modèle d’affaires repose sur la vérification de la présence de données utilisateurs ou d’entreprises dans ces bases de données », nous rappelle Jérôme, pour qui l'accès public à ces données, leur rôle et leur pertinence « pourraient être remis en question ».