Piratage : une base de données contenant 26 milliards d’entrées émerge dans "la plus grosse fuite jamais découverte"

Ce genre de grand annuaire du piratage (surnommé COMB en anglais pour « compilation of multiple breaches ») est plus une preuve de l’ampleur du piratage de données personnelles sur le web qu’une véritable menace. Aucune nouvelle donnée ne semble être inscrite dans cette base, il s’agit là surtout de faire tomber un record. Et sur ce point, on peut dire que c’est réussi.